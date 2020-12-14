Tapuda korona temaslı alarmı

-Hüseyin Duruk’un beklemesi

-Meyve suyu içmesi

-Polisin evrak düzenlemesi

-Duruk’tan genel ve detay

-Tapu dairesi önündeki kalabalık

-Duruk’un konuşması



( ADANA ) -- Adana’da kızı yeni tip korona virüse yakalandığı için temaslı olan bir kişi, karantina süresi bitmeden tapu müdürlüğüne gelince polis alarma geçirdi- Karantinaya uymamaktan ceza makbuzu düzenlenen adam evine gönderildi ADANA



- Adana’da kızı yeni tip korona virüse yakalandığı için temaslı olan bir kişi, karantina süresi bitmeden tapu müdürlüğüne gelince polis alarma geçirdi. Ceza makbuzu düzenlenen adam yeniden evine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Duruk’un kızı bir süre önce yeni tip korona virüse yakalandı. Bu nedenle hem kız hem de ailesi karantinaya alındı. Ancak Duruk, karantina süresi bitmesine iki gün kala tapu işlemleri için tapu müdürlüğüne giderek karantinayı bozdu. Duruk tapu müdürlüğü girişinde görevlilere HES kodunu sordu. Duruk HES kodunu verdiğinde temaslı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Hüseyin Duruk’un kimlik numarasını alıp inceleme yaptığında Covidli olmadığı ancak temaslı olduğu için karantina da bulunduğunu belirledi. Polis Duruk’a karantinaya uymamaktan ceza makbuzu düzenleyip evine gönderdi. Bu arada tapu müdürlüğü önünde HES kodu kontrolü yapılırken sosyal mesafenin olmaması da dikkat çekti. (FKE-



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