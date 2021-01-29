Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tapu Müdürlüğü çalışanlarının dikkati 5 milyon TL’lik sahteciliği önledi

Tapu Müdürlüğü çalışanlarının dikkati 5 milyon TL’lik sahteciliği önledi

Olay anının görüntüleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Mülkiye Lyon Sahte Kimlik Akalan Gayrimenkul 


- Şanlıurfa Tapu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Karaköprü Tapu Müdürlüğü'nde sahte kimlikle vekalatname kullanarak 5 milyon lira değerindeki gayrimenkulü satmaya çalışan şahıslar, personelin dikkati sayesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Alanya Tapu Müdürlüğü yetki sınırları dahilinde bulunan ve mülkiyeti yabancı uyruklu bir şahsa ait 3 adet taşınmazın satışı için Şanlıurfa'da Karaköprü Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. Karaköprü Tapu Müdürlüğü yetkililerince yapılan incelemede, bunun sahtecilik girişimi olduğu anlaşılarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Emniyet ekiplerince sahtecilik girişiminde bulunan şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yaklaşık 5 milyon lira değerindeki gayrimenkulleri sahte kimlik ile düzenlenen vekaletnameyle satmaya çalıştığı belirlendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Doğmak İçin En İdeal Ülkeler SıralamasıDoğmak İçin En İdeal Ülkeler Sıralaması
Bu Ülke Ev Alana Oturma İzni VeriyorBu Ülke Ev Alana Oturma İzni Veriyor
Gayrimenkul Yatırımının En Çok Değer Kazandığı 10 ÜlkeGayrimenkul Yatırımının En Çok Değer Kazandığı 10 Ülke
Gayrimenkul Yatırımında Para Kaybedeceğiniz 10 ÜlkeGayrimenkul Yatırımında Para Kaybedeceğiniz 10 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı