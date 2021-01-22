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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tapu dairesinde rüşvet iddiası

Tapu dairesinde rüşvet iddiası

Şüphelilerin sağlık kontrolüne çıkarılması

( İSTANBUL )- Tapu Müdürü’nün de arlarında ulunduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı İSTANBUL

Tapu İşlemleri Tapu Daireleri Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri 


- İstanbul’da tapu dairelerinde rüşvet iddialarına yönelik soruşturmada 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında tapu müdürü ve memurların da bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tapu dairelerinde “Rüşvet” iddialarına yönelik harekete geçti. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelemeye alan polis ekipleri, şahısların tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettiklerini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, aralarında Tapu Müdürü’nün de bulunduğu 11 memur ve 29 sivil şahıs olmak üzere 40 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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