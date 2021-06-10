TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaktı

-Evde arama yapması

-TAPDK bandrollerinin çıkarılması

-Silah bulunması

-Ele geçirilen malzemelerden görüntü



( MERSİN ) -- Mersin polisinin, bir eve düzenlediği operasyonda 1 milyon 149 bin 756 adet orijinal mükerrer kullanılma amaçlı TAPDK bandrolü ele geçirildi- Türkiye rekoru olduğu açıklanan yakalama sonucunda devletin yaklaşık 80 milyon vergi kaybından kurtarıldığı bildirildi MERSİN



- Mersin polisinin, bir eve düzenlediği operasyonda 1 milyon 149 bin 756 adet orijinal mükerrer kullanılma amaçlı TAPDK bandrolü ele geçirildi. Türkiye rekoru olduğu açıklanan yakalama sonucunda devletin yaklaşık 80 milyon vergi kaybından kurtarıldığı bildirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine, geçmiş tarihlerde piyasaya sürülen tütün ve makoronların bandrollerinin kimyasal çözeltilerle sökülerek veya bandrollere zarar vermeden kesilerek tekrardan piyasaya yeni sürülecek tütün ve makaronlarda kullanılacağını, böylelikle devletin büyük vergi zararına uğrayacağı yönünde bilgi geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, uzun süre yaptığı fiziki takip sonucunda bahse konu bondrollerin merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, M.Ç. isimli şahsı gözaltına alırken, evde yaptığı aramada 1 milyon 149 bin 756 adet orijinal mükerrer kullanılma amaçlı tütün ve makaron TAPDK bandrolü, bandrollerin ambalajlarından sökülmesinde ve başka ambalajlara mükerrek olarak takılmasında kullanılan çeşitli miktarda etiket sökücü kimyasal sprey ve yağlı kağıtlar, 2 tabanca ile 1 şarjör ele geçirildi. Yapılan incelemelerde TAPDK bandrollerinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon olduğu görülürken, bu bandrollerin tekrar tütün ve makaronlarda kullanılması halinde devletin vergi kaybının yaklaşık 80 milyon olacağı belirtildi. Ayrıca yakalanan bandrollerinin Türkiye rekoru bir yakalama olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (KRY-

