- Tanzanya halkı devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için sandığa gitti



- Tanzanya'da halk, devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için oy kullandı. Sandıklar, yerel saatle 16.00'da kapandı. Tanzanya'da halk, devlet başkanlığı ve meclis seçimleri kapsamında bugün oy vermek için sandık başına gitti. Ülke genelinde 85 binden fazla noktada sandıklar yerel saatle 16.00'da kapandı. Ana kara Tanzanya ve Zanzibar'da yapılacak seçimlerde devlet başkanlığı için mevcut Devlet Başkanı John Magufuli de dahil olmak üzere 15 aday yarıştı. Ana kara Tanzanya ve Zanzibar'da yapılan seçimlerde, ana karada Tanzanya Devlet Başkanı ve milletvekili için oy kullanıldı, Zanzibar'da ise Devlet Başkanının yanı sıra Zanzibar Başkanı ve milletvekilleri için oy kullanıldı. Seçim sürecinde Devlet Başkanlığında mevcut Devlet Başkanı John Magufuli ve muhalefet partisi Chama'nın adayı Tundu Lissu öne çıkıyordu. Chadema adayı Tundu Lissu sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, iktidar partisi Devrimci Partinin (CCM) lehine sahte oy pusulalarının olduğunu öne sürdü. Ayrıca, bazı sandıkların sandık merkezlerine erişimlerinin engellenmesi de dahil olmak üzere yaygın bir şekilde usulsüzlükler yapıldığı belirtildi.



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