- Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

--Silahlı saldırganın etkisiz getirildiği an

--Silah sesleri



( DARÜSSELAM ) DARÜSSELAM



- Tanzanya’nın Darüsselam kentinde bulunan Fransız Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polis memuru ve 1 özel güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Silahlı saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Tanzanya’nın Darüsselam kentinde bulunan Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 3 polise memuru ve 1 özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini ve bölgede kontrolün sağlandığını aktararak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Polis Başmüfettişi Simon Sirro basına verdiği demeçte, polisin saldırganı teşhis etmeye çalıştığını belirterek saldırının nedeninin henüz bilmediklerini açıkladı.

Saldırının Tanzanya'nın bu ay bölgesel bir güvenlik gücünün parçası olarak terör örgütlerine karşı savaşmak için asker gönderdiği komşu Mozambik'teki rolüyle ilgili olabileceğini öne süren Sirro, "Sorunlar var, askerlerimiz orada" dedi.



