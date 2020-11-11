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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu

Tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu

KIYIDAN DETAYLAR

Bild Nani 

-EKİPLERDEN DETAY

( ADANA - 2) ADANA

- Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaştığı, diğer kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
(ADN-ADN-Y)
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