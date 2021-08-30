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Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı

Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı

Drone ile otobüs ve konvoydan görüntü

Düğün Konvoyu Otobüs Halk Otobüsü Gelin Arabası Kışla 

-Süslenen otobüsten görüntü
-Korna çalarak ilerlemeleri
-Kent merkezinden geçişleri
-Tünellerden geçip gitmeleri
-Son durağım yazısı ve otobüsten görüntü
-Damadın gelin evine korna çalarak gitmesi
-Gelin ve damadın evden çıkışı ve dua edilmesi
-Gelin damadın otobüse binmesi
-Damat ve Gelin ile röp
-Otobüste fotoğraf çektirmeleri
-Gelin ve damadın otobüs ile yolculukları
-Otobüsün yolunun kesilmesi
-Detaylar

( KARABÜK - ÖZEL)- ‘Son Durağım’ dediği eşini tünelleri ve dağları aşarak süslediği otobüsü ile almaya gitti KARABÜK

- Karabük’te Belediye Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanıştığını eşini ‘Son Durağım’ diyerek süslediği otobüsü ile tünelleri ve dağları aşarak almaya gitti. Esra ve Ferhat çiftinin otobüslerden oluşan düğün konvoyu renkli görüntülere sahne oldu. Karabük’te halk otobüsünde şoförlük yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanışarak evliliğe kadar uzanan bu yolda tanıştıkları otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı. Diğer şoför arkadaşlarının da otobüslerle eşlik ettiği düğün konvoyu ile yola koyulan damat Ferhat, dağları ve tünelleri aşarak Yenice ilçesindeki gelin evine kadar gitti. Burada dualarla gelini evinden alan damat Ferhat Akkipri, eşini de otobüse bindirerek konvoy eşliğinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti. Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Ferhat Akkirpi, “ Severek yaptığımız ve baba mesleğimiz. Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu. Sonuç belli, bir ömür boyu mutlu olmayı temenni ediyoruz” dedi.
(YE-
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