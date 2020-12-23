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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan genç kız dehşeti yaşadı

Tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan genç kız dehşeti yaşadı

- YARALI KIZIN HASTANEYE GELİŞİ

Genç Kız İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- POLİS EKİPLERİ PARKTA İNCELEME YAPMASI
-- GÖRGÜ TANIKLARININ POLİSLE KONUŞMASI
-- SUÇ ALETİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) -- Parkta yürüyen genç kız 3 yerinden bıçaklandı BOLU

- Bolu’da, parkta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişi tarafından 3 yerinden bıçaklanan M.C. (24) yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri genç kızı bıçaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 11.00 sıralarında Karaçayır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Parkı’nda yürüyen M.C. isimli genç kız, arkasından gelen bir kişi tarafından bacakları ve ellerinin 3 farklı yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. M.C.’nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kız, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. M.C.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri genç kızı bıçakladıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Park içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayda kullanılan bıçağı çimenlerin üzerinde buldu. Yaralı halde hastaneye götürülen M.C.’nin ilk ifadesinde, “Parkta yürüyordum. Tanımadığım bir kişinin yanıma yaklaştıktan sonra bir anda bacağımda bir acı hissettim. Arkamı döndüğümde bıçağı 2 kez daha bana doğru salladı. Elimden ve diğer bacağımdan da yaralandım. Çığlık atmaya başlayınca parktakiler yanıma geldi. Beni bıçaklayan kişi de kaçtı” dediği öğrenildi. (FK-RFK-
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