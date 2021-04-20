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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu

Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu

Yangının söndürülme çalışmaları detaylar

Karya Bild Trol 

-İtfaiye erlerince yapılan müdahale
-Söndürülen otomobil detaylar
-Detaylar

( SAKARYA )- Araçta çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı. İtfaiye erlerince söndürülen yangında, sürücüsünün bir tanıdığından emanet olarak aldığı öğrenilen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi 1015. Sokak ile Anafartalar Caddesi’nin kesiştiği noktada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 1015. Sokak’tan Anafartalar Caddesi’ne çıkış yapmakta olan Turgay T. idaresindeki 54 ADU 837 plakalı Renault markalı otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir tanıdığından emanet aldığı öğrenilen aracın motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü Turgay T., aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra uzun süren soğutma çalışması yaptı. Otomobilde maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili ekipler inceleme başlattı.
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