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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TANCA - Libya'nın Trablus ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi üyelerinin Fas'taki toplantısının süresi uzatıldı

TANCA - Libya'nın Trablus ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi üyelerinin Fas'taki toplantısının süresi uzatıldı

- Toplantıdan detaylar - Toplantı 28 Kasım'a kadar sürecekRABAT (AA) - Fas yönetimi, Tanca kentinde, Libya'da başkent Trablus ve doğudaki Tobruk kentinde bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisinden milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısının 28 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu. Fas Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekillerinin tüm meseleleri görüşmesine olanak tanımak adına istişare toplantısının cumartesiye kadar uzatıldığını söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin ev sahipliği yaptığı toplantının amacının, bir ayrılık döneminin ardından Libya parlamentosunun unsurları arasındaki buzları eritmek ve Libya'da gerçekleştirilecek bir toplantı için tarih belirlemek olduğunu ifade etmişti. Trablus ve Tobruk olmak üzere çift başlı bir yapı arz eden Libya Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla dün Tanca 'da başlayan istişare toplantısının bugün sona ermesi planlanıyordu. Libya’da, başkent Trablus’taki Temsilciler Meclisinin üyeleri, BM nezdinde meşru Libya hükümetini desteklerken, ülkenin en doğusundaki Tobruk kentinde yer alan ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi ise gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veriyor. Akile Salih, darbe yanlısı Hafter'i sözde mareşal ilan etmiş ve başkent Trablus'u ele geçirmek için yürüttüğü silahlı saldırıları desteklemişti. Tobruk ve Trablus'taki her iki Meclisin toplam üye sayısı 170'i aşıyor, ancak bu sayı ölüm ve gayriresmi istifalar nedeniyle kesin olarak bilinmiyor.

Silahlı Saldırı Bir Ayrılık İstişare Toplantısı Hükümet Parlamento 

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