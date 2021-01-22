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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tamirhanedeki LPG'li otomobilde patlama: 4 yaralı

Tamirhanedeki LPG'li otomobilde patlama: 4 yaralı

Patlamanın yaşandığı iş yerinden görüntüler

Polis Hastane Bild Sanayi Sitesi 

-Yaralı çalışanlardan birine ait giysi yanmış giysi
-İşyeri ve önünde vatandaşlar
-İtfaiye ekipleri
-Ambulans içindeki yaralı
-Ambulansın çıkışı
-Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan'ın hastane önünde açıklaması
-Hastane tabelası

( MERSİN )- Patlamada 3 çalışan ile bir müşteri yaralandı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesinde bir tamirhanede meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, otogaz sisteminde arıza olan bir otomobil tamirhaneye girdikten bir süre sonra patlama meydana geldi. Patlamada iş yeri sahibi Osman Ata, çalışanlardan Serkan Ata, Kılıç Kalkan ile ismi öğrenilemeyen otomobil sahibi yaralandı.Patlamanın ardından Erdemli Sanayi Sitesine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ise çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu diğerlerine göre ağır olan Kılıç Kalkan Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan, tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi.

Patlamaya LPG tankından sızan gazın alev almasının neden olduğu üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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