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Tamirden çıkan otomobil alev alev yandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tamirden çıkan otomobil alev alev yandı

Tamirden çıkan otomobil alev alev yandı

Olay yerinden görüntü

Tahkikat Bild Yangın Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahale anı
-Otomobilin yanışı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir otomobil karayolunda alev alev yandı. Otomobilin tamirden çıktıktan sonra yanması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, olay Yenişehir İlçesine bağlı Akdere Yolu Mevkiinde meydana geldi. Bilecik’te oturan bir vatandaş, Yenişehir’e tamire verdiği aracını teslim aldıktan sonra dönüş için yola çıktı. Otomobil karayolunda seyir halinde iken birden bire motor kısmından alev aldı. Alev alev yanan otomobili görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Yangında can kaybı oluşmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (ABE-
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