Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı

-Yanan otomobilden detaylar

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Soğutma çalışmalarından detaylar

-Detay görüntüler



( KIRIKKALE - ÖZEL)- Esnaflar, yangın tüpleri ve su hortumlarıyla müdahale etti KIRIKKALE



- Kırıkkale'de tamir için sanayiye getirilen otomobil, seyir halindeyken motor bölümü bir anda alev aldı. Esnaflar, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1238. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha Demirbaş, tamir için sanayiye otomobilini getirdi. Benzin kaçağından dolayı seyir halindeyken motor bölümü bir anda tutuştu. Çevredeki esnaflar, yangın tüpleri, su bidonları ve hortumlarla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilde bulunan LPG tüpünü kapatıp, soğutma çalışması yaptı. (HA

