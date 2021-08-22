Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı

Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı

Esnaflar yanan otomobile müdahale ederken

Esnaf Yangın Altın Barla Trol 

-Yanan otomobilden detaylar
-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-Soğutma çalışmalarından detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE - ÖZEL)- Esnaflar, yangın tüpleri ve su hortumlarıyla müdahale etti KIRIKKALE

- Kırıkkale'de tamir için sanayiye getirilen otomobil, seyir halindeyken motor bölümü bir anda alev aldı. Esnaflar, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1238. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha Demirbaş, tamir için sanayiye otomobilini getirdi. Benzin kaçağından dolayı seyir halindeyken motor bölümü bir anda tutuştu. Çevredeki esnaflar, yangın tüpleri, su bidonları ve hortumlarla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilde bulunan LPG tüpünü kapatıp, soğutma çalışması yaptı. (HA
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı