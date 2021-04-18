Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
'Tamir için gelen su tesisatçısı, köye virüs bulaştırdı'

'Tamir için gelen su tesisatçısı, köye virüs bulaştırdı'

Köyden görüntü

Karantina Jandarma Tedavi Süreci Sağlık Ekipleri Kışla 

-Detaylar

( KASTAMONU ) "Tamir için gelen su tesisatçısı, köye virüs bulaştırdı" KASTAMONU

- Kastamonu'nun Cide ilçesinde iddiaya göre, tamir için bir eve gelen su tesisatçısı, köyde ikamet eden 27 kişiye korona virüs bulaştırdı. Giriş çıkışların kapatıldığı köy karantinaya alındı. Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Cide ilçesine bağlı Kovanören köyünde ikamet eden 27 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köyün süresiz karantinaya alınması kararlaştırıldı. Karantina kararıyla birlikte köyün girişi ve çıkışları kapatılırken, jandarma ekipleri de köy girişinde güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca sağlık ekipleri de karantinaya alınan köyde tedavi sürecini başlattı. Cide Kovanören Köyü Muhtarı Engin Sözen, köylerinin karantinaya alındığını belirterek, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olabileceğini düşündüklerini kaydetti.
Sözen, köyde ikamet eden 25 kişinin evlerinde karantinaya alındığını ve sağlık durumları riskli olan 2 kişinin de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 servisinde tedavilerine başlandığını kaydetti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement