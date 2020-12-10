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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tamir etmek istediği motor evini küle döndürdü

Tamir etmek istediği motor evini küle döndürdü

Yangın yerinden görüntü

Polis Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-Evde yanan malzemelerin dışarı atılması
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( KOCAELİ )- Motordan sıçrayan kıvılcım yakıt kabını tutuşturunca yangın çıktı- Alevlerin kullanılamaz hale getirdiği evinden yara almadan kurtuldu KOCAELİ

- Kocaeli İzmit ilçesinde bir şahsın evinde, tamir etmeye çalıştığı motorun tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Olay, gece saatlerinde İzmit Bekirdere Mahallesi Güvenlik Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K., evinde arızalanan motoru tamir etmek isterken sıçrayan kıvılcımlar yakıt bulunan kabı tutuşturdu. Alev alan yakıtın parlaması sonucu yangının büyüdüğünü gören İbrahim K., durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, İbrahim K. ise yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.
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