TAMGAKUT üyelerine AFAD eğitimi

-seminerden detay

-Üyelerden detay

-Başkanın konuşması

-Eğitim çalışması



( ERZURUM -DRONE) ERZURUM



- Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGA) Doğu Anadolu Bölge ve İl Temsilciliği tarafından Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortaklaşa eğitim semineri düzenlendi.

Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneğinin hali hazırda 50 ekibi bulunuyor. Ekibin tamamı gönüllülerden oluşuyor.Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesi içerisinde bulunan toplantı salonunda düzenlenen seminerde eğitim alan dernek üyeleri AFAD görevlilerinin verdiği seminere katıldılar.TAMGAKUT (Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği) Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve İl Temsilcisi Lokman Polat yapılan eğitim çalışması hakkında yaptığı açıklamada, “Dernek 2018 yılında kuruldu. Derneğimiz arama kurtarma ve yardımların yanı sıra doğadaki tüm canlıların ve tüm Türk vatandaşlarının zor zamanlarında yanlarında olmak için kurulan dernektir. Derneği Erzurum’da yaklaşık olarak 1 yıl önce kurduk. Daha sonra Bölge Başkanlığı statüsüne getirdik. Türkiye’de 32 il, yurt dışında ise 12 ülkede faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Türkiye genelinde toplam üye sayılarının 3 bin 812 olduğunu belirten Polat, “Kuruluşumuzdan bu güne kadar aldığımız eğitim sayısı 5 olacak. Aldığımız eğitimler arasında yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi, AFAD koordinesinde eğitimler alıyoruz. İçişleri Bakanlığınca Akreditasyon olabilmemiz için bizden belgeler isteniyor. Bizler de gereken belgeleri ve eğitimi alabilmemiz için üyelerimizle bir takım eğitimlerden geçmek zorundayız. 2021 Haziran ayında denetlemeler ve akreditasyonları geçtikten sonra seminer alan arkadaşlarımız AFAD ile birlikte sahada, aynı çatı altında tüm Türk vatandaşlarına hizmet verecektir. Şu an alınan eğitim hafif arama ve kurtarma eğitimidir. Bu eğitimde bir enkaza nasıl gidilir, ilk yardımda neler yapılır, ikişer günden dört günde eğitim alıyoruz. Bizler tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yapıyoruz. Üyelerimiz arasında çeşitli meslek gruplarından bulunuyor. Teşkilat olarak 18 birimden oluşuyor. Dernek çalışmalarımız arasında kamplar oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olmak amacındayız” diye konuştu.



