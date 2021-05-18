Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor



- Afyonkarahisar il genelinde tam kapanmanın sona ermesinin ardından kavşak noktalarında toplam 98 trafik plisi görev alırken, 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor. Ege Bölgesi’nin kavşak noktası konumundaki kentlerinden Afyonkarahisar’da tam kapanma sonrası yollarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü önlemlerini arttırdı. İzmir, İstanbul, Antalya, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illeri birbirine bağlayan kentte tam kapanmanın ardından özellikle tatil bölgelerinden ikamet illerine dönüş yapan yolcuların sıklıkla kullandığı Afyonkarahisar’daki kavşak noktalarda denetimler sıklaştırıldı. Bugün kent merkezinde 32 trafik ekibi ile birlikte 64 trafik polisi görev alırken ilçelerde de 17 ekip ve 34 polis görev aldı. Ayrıca kavşak noktalarda denetimlerini sürdüren toplam 22 ekip ve 76 personel denetimlerini sürdürdü.

