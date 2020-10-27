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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Tam 27,5 ağırlığındaki dev sazan balığı

- Tam 27,5 ağırlığındaki dev sazan balığı

-Balığın karaya çıkarılışı

Sosyal Medya Akalan Avcılık Irak 

--Balığın tekrar suya salınması ve röp.

( BİLECİK )- Görenleri hayrete düşüren balık tekrar suya salındı BİLECİK

- Başta avcılık ve sportif balıkçılık olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Pelitözü göletinde yakalanıp tekrar suya bırakılan 27,5 ağırlığındaki dev sazan görenleri hayrete düşürdü. Bilecik'e 5 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü göletinde avcılık yapan Cihat Öztürk, 27,5 kilo ağırlığında dev sazan balığı yakaladı ve görüntüledikten sonra tekrar suya bıraktı. Gölette 2015 yılından bu yana sportif balıkçılık anlamında birçok aktivitenin düzenlendiğini kaydeden Pelitözü Gölpark Saha Sorumlusu Tamer Sargıl, 'Yakala Bırak' sportif balıkçılık aktivitelerini anlattı. Sarıl, "Bu çerçevede Pelitözü göletinde yaptığımız bu tür aktiviteler ile hem Bilecik’imizin güzelliklerini duyurmak, hem de çocuklarımız ve yeni nesillere temiz ve zengin bir doğal güzelliği bırakmanın önemini hissettirmek istiyoruz. Bizim de denetimimiz çerçevesinde insanlar burada sportif balıkçılık yapabiliyorlar. Yakalanan bu balık ile Bilecik’in sesini bir kez daha duyurduğumuz için çok mutluyuz’’ ifadelerini kullandı. Sargıl, yakalanan balık hakkında sosyal medya ağlarında birçok tebrik ve teşekkür mesajları aldıklarını da sözlerine ekledi. (CKT-Y)
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