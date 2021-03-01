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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Talihsiz moto kurye kamyonetin altında böyle sürüklenmiş

Talihsiz moto kurye kamyonetin altında böyle sürüklenmiş

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kaside Kamera 

-Arşiv-
-Ölen moto kuryenin fotoğrafı

( DENİZLİ -ÖZEL)-Güvenlik kameralarına yansıyan kamyonet kaside girince moto kuryenin cansız bedeni yola düşmüş DENİZLİ

- Denizli’de, paket servisi dönüşü bir kamyonetin çarpması sonucu ölen moto kuryenin, aracın altında 650 metre sürüklendiği ortay çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan kamyonetin kaside girmesiyle cansız bedeninn yola düştüğü belirlendi. Denizli’de geçtiğimiz gece saatlerinde kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan motokurye ara sokakta ölü bulundu. Motokuryeye ile kaza yaptığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Kazaya karışan ve motokuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen O.K., avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Motokuryeyi aracın altına alarak metrelerce yol gitmiş Olayın ardından güvenlik kameralarına yansıyan sürücü kazanın ardından olay yerinde hiç beklemeden kaçtığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise O.K., motokurye Enes Dailli’yi aracının altına alarak yaklaşık 650 metre seyir ettiği ortaya çıktı. Korkuyla olay yerinde kaçmak isteyen O.K.’nin aracı, ara sokağa geldiği sırada kasis nedeniyle Dailli’nin cansız bedeni araçtan kurtularak yol ortasında kaldığı öğrenildi.
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