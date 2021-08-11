Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil’e kaçtı - Taliban saldırılarından kaçan Afganlar, Kabil’de parklara çadır kurdu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil’e kaçtı - Taliban saldırılarından kaçan Afganlar, Kabil’de parklara çadır kurdu

- Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil’e kaçtı - Taliban saldırılarından kaçan Afganlar, Kabil’de parklara çadır kurdu

Parktaki çadırlardan görüntüler

Ayetler Başkent Hükümet Saldırı Trol 

-İnsanlardan görüntüler

( KABİL ) - Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil’e kaçtı- Taliban saldırılarından kaçan Afganlar, Kabil’de parklara çadır kurdu KABİL

- Afganistan’ın kuzeyinde ilerleyişi devam eden Taliban’ın ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı artarken, halk çareyi başkent Kabil’e kaçmakta buldu. Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil’e gelen Afganlar, sokak ve parklara çadır kurdu. ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan’da saldırılarını arttıran Taliban’ın ülkenin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor. Afganistan hükümeti, Taliban güçlerinin son olarak kuzeydeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmesi ile 6 günde toplam 9 vilayet merkezini kaybetmiş oldu. Taliban düzenlediği saldırılarla “hükümetin kalesi” olarak görülen kuzeyde kontrol alanını genişletmeyi sürdürürken, bölgede yaşayan Afganlar çareyi kaçmakta buldu. Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil’e kaçan Afganlar, sokaklara ve parklara çadır kurdu. Çoğunluğunu hiç eşyası olmayan ve çocuklu ailelerin oluşturduğu Afganlar şimdi de beslenme ve su problemleriyle mücadele ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı