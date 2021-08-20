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- Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada

- Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada

taliban militanının bisikletli adama müdahalesi

Taliban Kamera Altın Gözaltı Bisiklet 

-farklı bir noktada taliban militanlarının aracında bayrak bulunan adamı gözaltına alması

( KABİL ) KABİL

- Afganistan Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayraklarla sokağa çıkan Afganların, Taliban müdahalesiyle karşılaştığı anlar kameralara yansıdı. Bir Taliban militanı, bayrağını çekip aldığı bisikletli adamın kafasına vurdu. Başka bir noktada ise aracında ulusal bayrak taşıyan adam, gözaltına alındı. Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın örgüt bayrağını açmasına tepki gösteren halk, sokaklara Afganistan ulusal bayraklarıyla çıkıyor. Ülke genelinde düzenlenen Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayrak taşıyanlar, Taliban müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ağır silahlı bir militanın Taliban bayrağı asılı kamyonetten inerek üzerinde Afganistan ulusal bayrağı bulunan bisikletli bir adama müdahalede bulunduğu görülüyor. Kamuflaj giyen Taliban militanı, üzerinden Afganistan bayrağını çekip aldığı adamın kafasına vuruyor. Aracından indirilerek gözaltına alındı Farklı bir noktada kaydedilen görüntüde ise aracında Afganistan bayrağı bulunan bir Afgan, yoldan geçen Taliban militanlarına denk geliyor. Bayrağı gören Taliban militanları aracı durdurarak sürücüyü indiriyor ve araçtaki bayrağı alıyor. Aracın sürücüsü ise Afganistan bayrağı taşıdığı gerekçesiyle elleri bağlanarak gözaltına alınıyor.
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