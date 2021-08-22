Taliban'dan kaçan Afgan göçmenler arkalarında acı hikayeler bıraktı

-Güvenlik taraması

-Sağlık taraması

-Ailelerden görüntü

-Ailelerle röportajlar

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( VAN )- Türk ve Amerikan şoförlüğü yaptığı için kara listeye alındılar- Taliban asker olmayı reddeden genç çocukları öldürmüş VAN



- Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganlı göçmen aileler, arkalarında acı hikayelerde bırakıyor. Türkiye'nin İran sınırında, insan kaçakçılarının organizasyonuyla yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerince yakalanıyor. Yakalanan göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getiriliyor. Burada güvenlik ve sağlık taramasından geçen göçmenler, daha sonraki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderiliyor. “Eşim asker olduğu için öldürülecekti” Yaşadıklarını anlatan iki çocuk annesi Benevşe Mirzai, İran üzerinden gelirken çok sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Türkiye’ye dağlık alanlardan geldiklerini ifade eden Mirzai, “Türkiye, güvenli bir ülke ve biz de buraya güven bulmak için geldik. Afganistan ele geçirildi ve biz de can güvenliğinden dolayı kaçmak zorunda kaldık. Eşim asker olduğu için öldürülecekti” dedi.

Taliban’dan dolayı 2 ay önce ülkeden kaçtıklarını dile getiren Firuze Eşrefi ise ailesinden iki kişinin, savaşa katılmak istemediğinden dolayı öldürüldüğünü söyledi.



“Taliban’ın kara listesinde yer aldığı için kaçtı” 2015-2017 yılları arasında Türkiye ve Amerika askerlerine şoförlük ettiğini söyleyen 2 çocuk babası Fehim Musevi de mesleğinden dolayı Taliban’ın kendine sıkıntı çıkardığını ve ülkeden kaçmak zorunda olduğunu ifade etti.

Afganistan’daki insan kaçakçılarının kendilerinden kişi başı bin dolar alarak Türkiye sınırlarına kadar getirdiklerini dile getiren Musevi, yaklaşık bir aydır ülkesinden kaçtığını kaydetti.

(YLM-ATL

