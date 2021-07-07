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- Taliban, Afganistan'ın batısındaki Badgis'in merkezine girdi - Durumu fırsata çeviren mahkumlar hapishaneden firar etti
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Taliban, Afganistan'ın batısındaki Badgis'in merkezine girdi - Durumu fırsata çeviren mahkumlar hapishaneden firar etti

- Taliban, Afganistan'ın batısındaki Badgis'in merkezine girdi - Durumu fırsata çeviren mahkumlar hapishaneden firar etti

hapishaneden kaçan mahkumlar

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Çatışma Güvenlik Güçleri Çekilme Süreci 

-mahkumlardan detay
-Kente giriş yapan Taliban konvoyu

( KABİL ) - Taliban, Afganistan'ın batısındaki Badgis'in merkezine girdi- Durumu fırsata çeviren mahkumlar hapishaneden firar etti KABİL

- Afganistan'ın Badgis vilayetinin merkezindeki Qala e Naw kentine üç noktadan saldıran Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Taliban tüm ilçelerde kontrol sağlarken, hapishanedeki mahkumlardan durumu fırsata çevirerek firar etti. ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, Taliban ülkedeki hızlı ilerleyişini sürdürüyor. Taliban militanları, ülkenin batısındaki Badgis vilayetinin merkezindeki Qala e Naw kentine üç noktadan saldırı gerçekleştirdi. Vilayet meclis üyesi Zia Gul Habibi, Taliban militanlarının sabah saatlerinde Qala-e-Naw'e girdiğini ve şehrin kontrolünü ele geçirmek için Afgan güvenlik güçleriyle çatıştıklarını ifade etti.
Vilayetin meclis başkanı Azizbig de Taliban militanlarının ilçeleri ele geçirdikten sonra Qala-e-Naw şehrine girdiğini doğruladı. Azizbig, durumu fırsata çeviren mahkumların da kentteki hapishaneden kaçtığını aktardı. Badgis Valisi Hasamudin Shams da benzer yönde açıklama yaparak, "Düşmanlar Qala-e-Naw'e girdi ve çatışma çıktı" ifadesini kullandı. ABD çekiliyor, Taliban ilerliyor Eğer ele geçirilirse Qala-e-Naw, Taliban militanlarının Afganistan'da işgal ettiği ilk vilayet başkenti olacak. ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin başlamasından bu yana 100'den fazla bölgeyi ele geçirdiği bildirilen Taliban'dan ise Qala-e-Naw kentindeki duruma yönelik bir açıklama gelmedi.
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