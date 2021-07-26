Talasemi hastasına markette doğum günü sürprizi

-Konfeti patlatma ve pasta kesme

-Alıveriş yapılması

-Market içinden alışveriş

-Market sahibi Kadri Demir ve Hakan Dizlek rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde özel bir market işletmecisi daimi müşterisi olan talasemi hastası gence markette doğum günü sürprizi hazırladı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde market işleten Kadri Demir, örnek bir davranışa imza attı. Bir süre önce marketin sosyal medya hesaplarını takibe alan talasemi hastası Hakan Dizlek’i karşılıklı takibe alan Kadri Demir, daimi müşterisi olan talasemi hastası Hakan Dizlek’in doğum günü olduğunu fark etti. Market sahibi Hakan’ın babasına ulaşarak markete alışveriş yapmaya çağırdı. Hakan babasıyla alışveriş yapmaya geldiği sırada market işletmecisi ve çalışanları tarafından hazırlanan doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Konfetilerin patlatıldığı ve pastanın kesildiği doğum günü sürprizi için Hakan Dizlek, market sahibi Demir ve çalışanlarına teşekkür etti. Kutlama sonunda Dizlek ve ailesine ücretsiz alışveriş imkanı sunuldu. Ülkemiz ve bölgede talasemi hastalına dikkat çekmek amacıyla böyle bir sürprizin yapıldığını söyleyen market sahibi Kadri Demir, "Siverek’te olduğu gibi ülkemizde de Talasemi hastalığına yakalanan özellikle genç kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebzede olsa ortak olmak ve moral motivasyonlarını sağlamak amacıyla daimi müşterimiz olan genç kardeşimizin doğum gününü sosyal medya hesaplarımızı kontrol ederken fark ettik. Talasemi hastası Hakan kardeşimizin haberi olmadan bir yakınıyla irtibat kurarak böyle bir plan içerisinde genç kardeşimizin doğum gününde alışveriş yapmasını sağlayarak marketimizde güzel bir doğum günü sürprizi yaptık, doğum günü olması münasebetiyle yapacağı alışverişleri ücretsiz olarak kendisine ve ailesine teslim ettik. Bu hastalıkla mücadele eden ailelerimiz olsun gençlerimiz olsun her daim kendilerine destek veriyoruz. Toplumunda bu anlamda duyarlı olmasını istiyoruz’’ dedi.

Güzel bir doğum günü sürpriziyle karşılaştığını söyleyen talasemi hastası Hakan Dizlek ise, "Ailemle birlikte markete alışverişe geldiğimizde alışveriş yaptığımız sırada bir malzeme arıyordum. Bulmayınca personelden yardım istedim. Personel de gelin yukarıda var deyince yukarı beraber çıktım kapının açılmasıyla doğum günü sürpriziyle karşılaştım. Çok mutlu oldum, emeği geçen herkese duyarlılık gösteren market sahibi Kadri Bey’e çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Doğum günü sürprizi ve pastanın kesilmesiyle ardından bir süre sohbet eden genç ve ailesi marketten alışveriş yaparak evin yolunu tuttu. (MB-SVY-SD-

