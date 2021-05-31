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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Taksilerin durdurulması

Jandarma Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Sınır Dışı 

-Şahısların araçlardan indirilmesi

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik yapılan yol uygulamasında taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs 4’ü Özbekistan 21’i Afganistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmenle birlikte suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik Bahçe ve Düziçi ilçelerinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki ayrı takside 4’ü Özbekistan 21’i Afganistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmen yakalandı. Araçların arka koltuk ve bagaj kısmından indirilen 25 düzensiz göçmen jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Taksi şoförleri hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
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