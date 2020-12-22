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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Taksiyle geldi çevirmeye takılınca silahı koltuk altına bıraktı

Taksiyle geldi çevirmeye takılınca silahı koltuk altına bıraktı

Şüpheliden detay

Para Cezası Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Kontrol Noktası Koltuk Altı 

-ekiplerden detay
-silahtan detay
-koltuğun altında silahın olmasından detay

( BURSA )- Kısıtlamada Kütahya-Bursa yolculuğu karakolda bitti BURSA

- Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile Kütahya'dan gelen müşteri, bahanelerle saatlerce polisleri uğraştırdı. Hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri takside ve üstünde arama yaptı. Yapılan aramada cebinde mermi ve koltuğun altına bırakılmış silah ele geçirildi. Gazetecilerin soruna ise '' Ben daha yeni bindim arabaya benim arabam petrolde köyden geliyorum. Esnafım aracımı kaptırdım. Silah benim değil. Alkollüyüm o yüzden taksiye bindim. Mermiler benim silah kesinlikle benim değil'' dedi . Ayrıca Sefa K.,'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı 3 bin 150 TL para cezası kesildi Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Ankara istikametinden gelmekte 16 T 4508 plakalı ticari taksiyi Duaçınarı mevkiinde durdurdu. Denetim yapan ekipler Sefa K.,'yi durdurduktan sonra kimlik kontrolü yaptı. Hal ve hareketlerinden şüphelenen belge gösteremeyen Sefa K.,'yi taksiden indirdi. Ancak çeşitli bahanelerle polise zorluk çıkardı. Taksi ile Kütahya'dan gelen Sefa K.,'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 3 bin150 TL para cezası kesildi.
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