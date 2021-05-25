Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Taksiye çarpan motosikletlinin havada takla attığı anlar kamerada

Taksiye çarpan motosikletlinin havada takla attığı anlar kamerada

-Güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Polis İslam Kamera Sağlık Ekipleri 

-Taksinin sola dönüş yapması
-Süratli gelen motosikletlinin çarpması
-Havada takla atıp yere savrulması
-Metrelerce sürüklenmesi
--Aktüel kamera-
-Olay yeri
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Beyoğlu’nda sola dönüş yapan taksiye seyir halinde olan motosikletli çarptı- Havada takla atarak yere savrulan kurye metrelerce sürüklenip yaralandı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda siparişi yetiştirmek üzere boş yolda süratli bir şekilde seyreden motosikletli kurye, sola dönüş yapan taksiye çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, havada takla atarak yere savrulduktan sonra metrelerce sürüklenen kurye ve taksideki kadın yolcu yaralandı. Olay, geçtiğimiz 27 Nisan Salı günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Hasköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Efendi Keskinoğlu, 34 TAY 71 plakalı taksisine yolcu Gamze Baş’ı alarak adrese doğru seyretmeye başladı.
Keskinoğlu cadde üzerinde seyrettiği esnada sola dönüş yapmak istedi. O esnada taksiye siparişi yetiştirmek için boş yolda sürat yapan 34 DMA 418 plakalı motosikletli kurye Yusuf İslam Yılmaz, çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan motosikletli havada takla atarak yere savrulduktan sonra metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu Yılmaz ve taksideki Baş yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Havada takla atarak yere savruldu Görüntülerde, taksi sola dönüş yapmaya çalışıyor. Hızla gelen motosikletli ise taksiye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletli havada takla atarak yere savruluyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Yılmaz ve Baş’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. (DCC-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement