Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Taksinin yol ortasında alevlere teslim olduğu anlar kamerada

Taksinin yol ortasında alevlere teslim olduğu anlar kamerada

taksinin yanması

Ticari Taksi Söndürme Tüpü Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-Vatandaşların yangına müdahalesi
-Yangını izleyenler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te bir ticari taksi yol ortasında alevlere teslim oldu. Vatandaşlar yanan otomobile yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Pendik Yenişehir Mahallesinde Pazar günü sabah saatlerinde yaşandı. Ticari taksi, yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangına tanık olan sürücü ile vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Otomobildeki yangın müdahaleye rağmen bir süre söndürülemezken çevredeki vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi. Ticari taksinin yol ortasında yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taksi alevli şekilde yanıyor. Vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışıyor. (CGK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı