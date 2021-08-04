Taksimetreyi açmayınca cezayı yedi

-Taksiciye ceza yazılma anları görüntü

-Taksicinin karşı çıkma anları görüntü

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) -- Bomonti’den Taksim Meydanı'na getirdiği turistlerden taksimetreyi açmayarak 200 lira isteyen taksici cezayı yedi- Taksi sürücüsüne bin 110 lira para cezası kesildi İSTANBUL



- Taksim Meydanı’nda taksimetreyi çalıştırmayarak turistlerden fazla para istediği iddia edilen lüks taksi sürücüsüne toplam bin 110 lira para cezası kesildi. Taksicinin polisle tartışma anları kameralara yansıdı. Olay saat 13.30 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Bomonti’den aldığı turistleri 34 TFE 81 plakalı lüks taksisiyle Taksim Meydanı’na getiren taksici, taksimetreyi çalıştırmayarak turistlerden kısa mesafe için 200 lira ücret istedi. Duruma tepki gösteren turistler taksiciye 50 lira vermesiyle ortalık karıştı. Bavul taşıma parası da istemeyen taksici ile turistler arasında geçen ücret tartışmasına trafik polisleri de dahil oldu. Sürücünün polis ve basın mensuplarına tepkisi kameralara yansıdı. Taksi sürücüsü, trafik polisin kendisinden ehliyet ve kimlik istemesine de ısrarla karşı çıktı. Taksimetreyi de çalıştırmadığının tespit edilmesi üzerine sürücüye toplam bin 110 TL para cezası kesilirken, bağlanan araç da otoparka çekildi. Taksici ise turistlerden aldığı 100 lira ile olay yerinden ayrıldı. (GK-RU

