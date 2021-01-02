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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Taksimetre ayarı kuyruğu ikinci gününde de devam ediyor

Taksimetre ayarı kuyruğu ikinci gününde de devam ediyor

Drone görüntüsü

Taksim Zabıta Trol 

-Taksiciler
-Kuyruk
-Detay

( İSTANBUL -DRONE)- Taksimetre ayarı kuyruğu havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul’da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, ikinci günde de Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kilometrece uzayan kuyruk oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havdan görüntülendi. İstanbul’da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından, taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için bugünde Yenikapı Etkinlik Alanı’na akın etti. Dün sabah saatlerinde oluşan kilometrelerce kuyruk, ikinci günde de devam etti. Düne nazaran araçların sabah saatlerinde alana toplu şekilde alınmayıp, gruplar haline zabıta ekipleri kontrolünde alındığı görüldü.
Taksimetre kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntüde, taksicilerin uzun kuyruk oluşturduğu görülüyor.
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