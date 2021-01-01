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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksimetre ayarı kuyruğu

Taksimetre ayarı kuyruğu

Taksilerden yoğunluk görüntü

Taksim Kalaba Alabalık 

-Röportaj
-Detay görüntüler

( İSTANBUL )- Taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu İSTANBUL

- İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kilometrece uzayan kuyruk oluşturdu. İşlemler için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren sürücüler, durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.
İstanbul’da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından, taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi içinYenikapı Etkinlik Alanı’na akın etti. 3 gün sürecek ayar işlemleri için bekleyen sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayar işlemleri için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren taksiciler durumdan şikayetçi olduklarını ifade ederek, yapılan zammın daha çok mal sahiplerinin işine yaradığını söylediler.“İlk gün olmasına rağmen yoğun üç gün sürecek”Uzun süredir orada bekleyen taksici Özer Şentürk, “Taksimetre zam ayarları yapılacak. Yüzde 11’lik zam geldi. 13 liraydı 14,50 TL oldu. Onu yaptırıp bir de dezenfektan yaptırıp gideceğiz. Ama yoğun bir kalabalık var. İlk gün olmasına rağmen yoğun. Bugün bitmez diğer arkadaşlar daha sonra gelebilir. Zammın bize çok yarayacağını düşünmüyorum daha çok mal sahiplerine yarayacak gibi duruyor” dedi.
“Zam olarak yeterli değil ama insanlarında gücü kalmadı”Zammın daha çok mal sahipleri için iyi olduğunu söyleyen Bekir Serdaroğlu, “Taksimetrelere ücretleme ayarlaması yapılacak. Görüyorsunuz bu işi bugün bitiremeyeceğiz. Yüzde 11 zam yapıldığı söyleniyor. 13 liraydı 14,50 TL oldu. Yeterli mi derseniz onu vatandaşa sormak lazım. Zam olarak yeterli değil ama insanlarında gücü kalmadı. Bize bir faydası yok mal sahipleri de biz de zam yapacak onlar kazanmış olacak” şeklinde konuştu.

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