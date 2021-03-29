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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim ve İstiklal’de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı

Taksim ve İstiklal’de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı

Taksim’den yoğunluk görüntüsü

Yabancı Turist 

-İstiklal Caddesi’nden yoğunluk görüntüsü
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Haftanın ilk gününde Taksim ve İstiklal Caddesi ziyaretçi akınına uğradı. Güzel havayı fırsat bilenler meydanda ve caddede yoğunluk oluştururken, bazı kişilerin tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.
Haftanın ilk gününde Taksim ile İstiklal Caddesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Meydan ve cadde 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüsüyle pandemi öncesi zamanlarını aratmadı. İstiklal Caddesi’nde oluşan insan seli sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Bazı kişilerin ise tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.
(SA- İD-
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