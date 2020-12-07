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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Taksim ve İstiklal Caddesinde maske ve sigara denetimi

- Taksim ve İstiklal Caddesinde maske ve sigara denetimi

Ekiplerin ceza yazması

Hafta Sonu Toplantı Polis Ekipleri Kabine Toplantısı Sigara Denetimi 

-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ve turistlere cezai işlem uygulandı İSTANBUL

- Korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00’den 05.00’e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde ekipler maske ve sigara denetimi yaptı. Maskesi olamayan ve sigara için vatandaşlara ve turistlere cezai işlem uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla, korona virüsle mücadele için hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala polis ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde maske denetimi gerçekleştirdi. Denetimde maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ve turistlere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri denetimler sırasında işyerlerinin önünde bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uygun beklemelerini ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarılarda bulundu. (MB-
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