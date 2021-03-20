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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

Taksim yoğunluk drone ve aktüel görüntü

Aktüel Trol 

-Detay görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'da üçüncü kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yine akın etti. Havadan görüntülenen yoğunluk ise dikkat çekti. Kontrollü normalleşmeyle birlikte kısıtlamanın olmadığı 3'üncü cumartesi gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine vatandaşların akınına uğradı. Kentin en uğrak noktalarından biri olan meydana gezmeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi. (Sİ-HK-
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