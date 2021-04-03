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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim Meydanı turistlere kaldı

Taksim Meydanı turistlere kaldı

Turistler görüntü

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Gori 

-Meydan görüntü
-Detay görüntü
-Cadde görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından. Bazı turistler de kafe önünde sipariş kuyruğu oluşturduğu görüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşamı saat 21.00’de başlamıştı. Kısıtlama nedeniyle bugün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen turistler, İstiklal Caddesi'nde gezdi. Bazı turistler de kafe önünde sipariş kuyruğu oluşturdu. 56 saatlik sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. (DZ-
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