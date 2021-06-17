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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim Meydanı’nda 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı

Taksim Meydanı’nda 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı

Polislerin araçları çevirmesi

Polis Polis Helikopteri Emniyet Müdürlüğü Şüpheli Araç Helikopter 

-Araçlardaki vatandaşların üst araması
-Araçların aranması
-Yaya vatandaşların üst araması
-Özel harekat polisleri
-Polis helikopteri

( İSTANBUL ) Taksim Meydanı’nda "Yeditepe Huzur" uygulaması yapıldı İSTANBUL

- Taksim'de gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Araç içindekilerin kimlik sorgulaması da yapılırken, uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı.
Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini Özel Harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetime havadan destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. (OFY-RU
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