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Taksim Meydanı’nda taksi denetimi
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim Meydanı’nda taksi denetimi

Taksim Meydanı’nda taksi denetimi

Taksilerin durdurulması

Para Cezası Gesi Trol 

-Ehliyet ruhsat kontrolü
-Belge kontrolü
-Taksinin çekilmesi
-Taksiciye ceza yazılması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Yapılan denetimde belgesiz bir taksi bağlandı İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda trafik ve sivil trafik ekibi dün Taksim Meydanı’nda taksilere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araç ruhsatları, ehliyet ve belediye izin belgeleri kontrol edildi. Kontrolde 1 araç belediye izin belgesi olmadığı için idari para cezası kesilerek bağlandı. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik denetleme şube Müdürlüğü ve sivil trafik şube Müdürlüğü Taksim Meydanı’nda Taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve ehliyetler kontrol edildi. Bir takside belediye izin belgesi olmadığı için 1339 TL idari para cezası kesilip araç bağlandı. (OFY-ÖFA
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