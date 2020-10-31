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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim Meydanı'nda iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada

Taksim Meydanı'nda iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada

Detay Görüntü

Polis Kamera Kalaba Polis Ekipleri 

-Kavga Görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim Meydanı'ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga saniye saniye kameralara yansıdı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksim Meydanı'ndaki kalabalığa aldırış etmeyen taraflar birbirilerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı gören meydanda görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılırken, yaşanan kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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