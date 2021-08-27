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Taksim Meydanı’nda İBB çalışanları birbirine girdi.. O anlar kamerada
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim Meydanı’nda İBB çalışanları birbirine girdi.. O anlar kamerada

Taksim Meydanı’nda İBB çalışanları birbirine girdi.. O anlar kamerada

İşçinin saldırma anı

Polis Çevik Kuvvet Çevik Kuvvet Polisi Kamera Mevsimlik İşçi 

-işçinin küreği alması
-Kürekle vurmaya çalışması
-Kavga anı
-Polisin müdahelesi
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- İBB’nin işçileri çöp arabasının şoförüne saldırdı- Mevsimlik işçi küreği alarak çöp arabasının şoförüne vurmaya çalıştı İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda peyzaj çalışması yapan işçiler ile İBB'nin çöp toplama aracı şoförü birbirine girdi. İşçilerinden biri eline aldığı kürekle çöp toplama aracının şoförüne vurmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Olay dün saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda yaşandı. Meydanda peyzaj çalışması yapan İBB'nin mevsimlik işçilerinden birisi çöp toplama aracının şoförü ile tartıştı. Sözlü olan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çöp toplama aracının şoförü aracına bindiği sırada mevsimlik işçilerden birisi eline aldığı kürekle araca doğru yöneldi ve vurmaya çalıştı. O anlar kameralara da yansıdı. Olayı gören Taksim’deki çevik kuvvet polisi hemen araya girerek müdahale etti. Çöp toplama aracının şoförü olay yerinden uzaklaştı. (OFY-ÖFA
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