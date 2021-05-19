- Taksim Meydanı’nda 19 Mayıs töreni

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin bırakılması

-Siyasi partilerin çelenk bırakması

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- 19 Mayıs’ta Taksim Anıtı’na çelenk bırakıldı İSTANBUL



- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Taksim'de tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı. (YEŞ-ÖFA

