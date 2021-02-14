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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtından görüntü

Kar Yağışı 

-İstiklal Caddesi ve caddede bulunan turistlerden görüntü
-Kartopu oynayan turistlerden görüntü
-Kar küreme ve tuzlama araçlarından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da dün gece itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ile birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından ardından dün gece itibariyle başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle kentin bir çok noktasında olduğu gibi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de beyaza büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan meydanı ise kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin olduğu görüldü.
Kimi turistler yürüyüş yaparken kimileri ise kartopu oynadı.
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