Taksim Meydan’da seyyar satıcılardan gazeteciye darp kamerada

-Seyyar satıcıların laf atması

-Çevredekilerin görüntü alan gazeteciyi tehdit etmesi

-Genel ve detay



( İSTANBUL )-Görevini yapan gazeteciye ”Çekim yapma kameranı kırarız” diye tehdit ettiler-Taksim’de seyyar satıcıları görev başında olan gazeteciye saldırıp darp etti İSTANBUL



- Taksim’de çekim yapan bir gazeteci seyyar satıcılar tarafından darp edildi. Darp mağduru gazeteci polislere şikayette bulundu. Olay saat 12.30 sıralarında Taksim Meydan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gazeteci Taksim'de çekim yaptığı esnada bir grup seyyar satıcı tarafından darp edildi. Darp mağduru gazeteci olayı hemen polislere bildirdi. Polis ekipleri ile konuşurken yine gelen seyyar satıcılar önce laf attılar sonra gazetecinin üzerine yürüdüler. O esnada başka bir gazeteci olayı görüntülerken etraftakiler o gazeteciyi de tehdit edip kamerasını kapatmasını söyledi.



Olayla ilgili polis inceleme başlattı.



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