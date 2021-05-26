Taksim Meydan’da çocukların uçurtma sevinci

- Taksim Meydan’a uçurtma uçuran çocukların sevinci renkli görüntüler oluşturdu. Ailesiyle birlikte Taksim Meydana gelen çocuklar Taksimin göbeğinde uçurtma uçurdu. Üzerinde çocukların isimleri olan Yiğit ve Ömer yazılı olan uçurtma taksim semalarında adeta süzüldü. Çocukların yaşadığı sevinci kameraya yansırken, uçurtma Taksim Meydanı’nda renkli görüntülere neden oldu. (SA-ZA-
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