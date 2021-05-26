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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim Meydan’da çocukların uçurtma sevinci

Taksim Meydan’da çocukların uçurtma sevinci

Uçurtma görüntüsü

Taksim Kamera 

- Çocukların sevinci
- Taksim Meydan detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim Meydan’a uçurtma uçuran çocukların sevinci renkli görüntüler oluşturdu. Ailesiyle birlikte Taksim Meydana gelen çocuklar Taksimin göbeğinde uçurtma uçurdu. Üzerinde çocukların isimleri olan Yiğit ve Ömer yazılı olan uçurtma taksim semalarında adeta süzüldü. Çocukların yaşadığı sevinci kameraya yansırken, uçurtma Taksim Meydanı’nda renkli görüntülere neden oldu. (SA-ZA-
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