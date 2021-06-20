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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Taksim Metrosu'nun yürüyen merdivenlerinde tehlikeli oyun

Taksim Metrosu'nun yürüyen merdivenlerinde tehlikeli oyun

Metronun yürüyen merdivenlerinden kayan küçük çocuklardan görüntü

Tehlikeli Oyun Yürüyen Merdiven Kamera Küçük Çocuk Kışla 

-Çevredeki vatandaşların tepkisinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinden kayarak eğlenmeye çalışan küçük çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.Taksim Metrosunda küçük çocuklar eğlenmek amacıyla yürüyen merdivenlerin bandından aşağıya kaydı. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kaymaya devam eden çocukların tehlikeli oyunları bir süre devam etti. Bazı vatandaşların uyarılarını dikkate almayan çocuklar, yetmezmiş gibi yukarı çıkarken, karşı merdivenden aşağı inenleri de korkutmaya çalıştı. Çocuklar daha sonra büyüklerinin uyarılarının sıklaşması üzerine metrodan uzaklaşarak gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli oyunu ise kameraya yansıdı.
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