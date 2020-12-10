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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Taksim Metrosu’nda organize yankesicilik kamerada

Taksim Metrosu’nda organize yankesicilik kamerada

Vatandaşların merdivenden çıkması

Polis Alışveriş Yürüyen Merdiven Kamera Cep Telefonu 

-Şahsın telefonu yere düşürmesi
-Telefonu almaya çalışması
-Merdiven çıkışını kapatması
-Yankesici şahsın parayı çalması
-Vatandaşların yürümeye devam etmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yankesici şahıslardan biri telefonu yere düşürdü diğeri vatandaşın parasını çaldı İSTANBUL

- Taksim Metrosu’nda yürüyen merdivenlerden organize şekilde hareket eden yankesiciler bir vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lira parayı çaldı. Cep telefonunu düşürüp yerden alıyormuş gibi yapan yankesici ve ortağı kameralara yansıdı. Kaşla göz arasında parayı çalan şahıslar kayıplara karıştı. Olay, geçtiğimiz 12 Ekim Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Metrosu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya alışveriş yapmak için gelen vatandaş, işlerini bitirdikten sonra metroya binerek Taksim istasyonunda indi. Vatandaş yürüyen merdivenlerden yukarıya çıktığı esnada önündeki bir şahıs, elindeki cep telefonunu yere düşürdü. Biri telefonu yere düşürdü diğeri parayı çaldı Şahıs ardından merdivenin önünü bedeniyle keserek sıkışan telefonunu alıyormuş gibi yapmaya başladı.
O esnada ise şahsın yankesici ortağı, merdiven çıkışında takılan vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lirayı kaşla göz arasında çaldı. Ortağının yerden telefonu almasıyla vatandaşlar yürümeye devam etti. Bir süre daha yürümeye devam eden vatandaş, pantolonunun arka cebinde parasının olmadığını fark etti. Öte yandan yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yankesicilerin peşinde Metro yetkililerine durumu bildiren vatandaş, güvenlik kamera görüntülerinden parasının çalındığını gördü. Bunun üzerine emniyete giden vatandaş olayı anlatarak şahıslardan şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis, eşkallerini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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