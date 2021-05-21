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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu

Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu

Taksim metro istasyonundan detay

İntihar Metro İstasyonu İntihar Girişimi 

-Ambulans detay

( İSTANBUL ) Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu İSTANBUL

- Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
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