( İSTANBUL ) Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu İSTANBUL
- Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
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