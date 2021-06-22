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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Taksim’in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı

Taksim’in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı

Havadan görüntü

Kütüphane Oda Tiyatrosu Sinema Salonu Opera Salonu Konferans 

-Dış cepheden detaylar
-Genel görüntü
-Taksim Camii ile görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL)- AKM inşaatında sona doğru çalışmaları havadan görüntülendi İSTANBUL

- Temeli 10 Şubat 2019 tarihinde atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde sona yaklaşıldı. AKM’nin tamamlanan ön cephesi ve inşaatın son durumu havadan görüntülendi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatında sona gelindi. Ön cephesi tamamlanan yeni AKM, drone ile havadan görüntülendi. 29 Ekim'de açılışı planlanan kültür merkezi inşaatında 3 kule vincinden birinin çalışmaya devam ettiği görüldü.
Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii, Taksim meydanının (AKM) Taksim meydanının yeni silüetini oluşturdu. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi 5 bloktan oluşuyor. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. (AFS- MB-
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