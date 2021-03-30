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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Taksim Gezi Parkındaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi

Taksim Gezi Parkındaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi

Parktan görüntü

Bomba İmha Uzmanı Fünye Şüpheli Çanta Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Çantadan görüntü
-Patlatılmadan görüntü
-Uzmandan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Fünye ile patlatılan çantadan kitap ve kıyafetler çıktı İSTANBUL

- Taksim Gezi Parkına bırakılan şüpheli sırt çantası, polis ekiplerini harekete geçirdi. Park ve çevresine şerit çekilerek fünye ile patlatılan sırt çantasından kitap ve kıyafetler çıktı. Olay, saat 17.30' de Beyoğlu'nda bulunan Taksim Gezi Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parktaki bankalardan birine bırakılan şüpheli bir sırt çantası, vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekti. Fünye ile patlatılan çantadan kitap ve kıyafet çıktı Sırt çantasının bomba olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran polis ekiplerine özel harekat ve bomba imha uzmanı da eşlik etti. Bomba imha uzmanı bankın üstündeki sırt çantasına fünye bağlayarak, kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan, sırt çantasının içinden kitap ve kıyafetlerin çıktığı öğrenildi. (DH-
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