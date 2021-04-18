Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Taksim’e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza

Taksim’e turist gibi gelen yerleşik yabancılara ceza

Ceza kesme işlemi

Polis Para Cezası Polis Ekipleri 

-Göçmenlerle röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Turist olmadıkları ve Türkiye’de ikamet ettikleri halde turist gibi Taksim’e gelen 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. 2 göçmene sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden ötürü 3 bin 150 lira idari para cezası işlemi uyguladı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında tüm Türkiye’de turistler hariç vatandaşlar dışarı çıkamazken, yabancı uyruklu olup Türkiye’de ikamet eden bazı göçmenler, bu durumu fırsata çevirmek istedi. Taksim’e gelen biri Filistinli ve diğeri Bangladeşlı iki göçmen Türkiye’de yaşamalarına rağmen sanki turistmiş gibi Taksim’de gezmek istedi. İstiklal Caddesi’nin girişinde polis ekiplerinin rutin sorgulamalarına takılan 2 şahıs polis tarafından fark edildi. Göçmenler ekiplere direnç gösterse de ceza yemekten kurtulamadı. Bangladeş vatandaşı olan adam ise “yemek yemek için ATM'den para çekmeye gelmiştim” diyerek kendini savundu. Ekipler 2 göçmene sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden ötürü 3 bin 150 lira idari para cezası işlemi uyguladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement